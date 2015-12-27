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مباحث أسوان تضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو و 219 قرصا مخدرا

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مباحث أسوان تضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو و 219 قرصا مخدرا مباحث أسوان تضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو و 219 قرصا مخدرا
تمكنت مأمورية ضبطية بأسوان من القبض على عاطلين بحوزتهما 4 كجم من مخدر البانجو ،و سلاح نارى غير مرخص ، وأقراص مخدرة،و تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات .

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان والقوة المرافقة من ضبط المتهم "محمود .ف" - 23 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم أول – وبرفقته المتهم " محمد . م"- 23 سنة، عاطل ، ومقيم دائرة مركز أسوان وبحوزتهما 30 لفافة من نبات البانجو المخدر و بندقية خرطوش عيار 12 مم و219 قرصا مخدرا .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال قسم أول أسوان لسنة 2015 م، وجارى العرض على النيابة العامة .
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