نقل أمام مسجد دمنهور والعاملين به بعد استغلاله فى أعمال منافية للآداب

قرر الدكتور إبراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، نقل أمام أحد المساجد بمدينة دمنهور، وكذلك جميع العمال المتورطين فى واقعة استغلال مصلى السيدات بالمسجد فى أعمال منافية للآداب .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" تشكيل لجنة موسعة لمراقبة جميع مساجد المدينة ومنع فتحها إلا فى أوقات الصلاة.

وأضاف أنه سيتم فحص جميع ملفات العاملين بالمساجد، واتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين للقوانين واللوائح الخاصة بوزارة الأوقاف.

وكانت مدينة دمنهور قد شهدت واقعة مؤسفة حيث استغل عامل بأحد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف ، مصلى السيدات فى الأعمال المنافية للآداب عن طريق تسهيل استخدامه للباحثين عن المتعة الحرام فى غير أوقات الصلاة، مقابل 50 جنيها.

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