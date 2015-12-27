بالفيديو..محمد زيدان: مبارك يستحق الثورة عليه رغم أنه من أعظم حكام مصر

أكد محمد زيدان مهاجم الإنتاج الحربى الحالى وبروسيا دورتموند السابق، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يُعد من أعظم الحكام الذين تولى مقاليد حكم مصر ، على مر تاريخها.

وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، فى برنامج "100 سؤال" عبر شاشة "الحياة"، أن مبارك حكم مصر لمدة 30 سنة، وكان له مميزات وعيوب أيضاً، قائلاً: "مبارك أعظم من حكموا مصر فى نظرى، والثورة لها أهداف معينة، لكنه يستحق الثورة عليه".

وأكد زيدان، أن ثورة 25 يناير هى السبب فى غياب البطولات عن منتخب مصر فى الفترة الأخيرة، معرباً عن تفائله بالتأهل لمونديال العالم 2018، مشدداً على ضرورة زيادة تركيز اللاعبين نحو هدفهم.

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