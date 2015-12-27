عبور 16 ألف سفينة بحمولة 91 مليون طن قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة من الاتجاهين شهد خلال الـ11 شهرا الماضية من يناير وحتى نوفمبر 2015 عبور 16 ألف سفينة متنوعة بحمولات 91 مليون و4906 ألف طن، بينما عبرت فى نفس الفترة من العام الماضى القناة من الاتجاهين 15 ألف و662 سفينة بحمولة 88 مليون و1374 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن عدد ناقلات البترول التى عبرت القناة خلال الـ11 شهرا الماضية وصلت إلى 3947 ناقلة بحمولة 16 مليون و2537 ألف طن، مقابل 3689 سفينة فى العام الماضى بحمولة 14 مليون و9042 ألف طن.

وعبرت 612 سفينة غاز طبيعى من يناير وحتى نوفمبر 2015 بحمولة 6 مليون و6880 ألف طن، بينما عبرت 563 سفينة فى نفس الفترة من العام الماضى بحمولة 6 مليون و1425 ألف طن وكان عدد سفن بضائع الصب التى عبرت هذا العام 2660 سفينة بحمولة 9 مليون و4625 ألف طن مقابل 2762 سفينة العام الماضى بحمولة 9 مليون 7984 الف طن.

وأشارت التقارير إلى أن ناقلتين مشتركتين عبرت القناة خلال الـ11 شهرا من العام الحالى بحمولة 122 ألف طن، بينما عبرت 3 ناقلات العام الماضى بحمولة 393 الف طن.

كما عبرت 1395 سفينة بضائع عامة خلال هذا العام بحمولة مليون و4642 ألف طن مقابل 1160 سفينة بضائع عامة العام الماضى بحمولة مليون و3693 ألف طن وعبرت 5449 سفينة حاويات بحمولة 8815 ألف طن مقابل 5615 حاويات العام الماضى بحمولة 49 مليون و1464 ألف طن ،كما شهدت القناة عبور 339 حاملة جرارات بحمولة 8080 ألف طن مقابل 210 حاملة جرارات العام الماضى بحمولة 5780 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن 863 حاملة سيارات عبرت القناة خلال الـ11 شهر من العام الحالى بحمولة 5 مليون و2144 ألف طن، مقابل 923 حاملة سيارات العام الماضى فى نفس الفترة بحمولة 5 مليون و4998 ألف طن ،كما عبرت 60 سفينة ركاب العام الحالى بحمولة 2844 ألف طن مقابل 62 سفينة ركاب العام الماضى بحمولة 2344 ألف طن وعبرت 688 سفن أخرى بحمولة 4217 ألف طن مقابل 675 سفينة العام الماضى بحمولة 4251 ألف طن بمتوسط عبور يومى 48 سفينة مقابل 47 سفينة فى العام الماضى.

- مهاب مميش: تحميل وتفريغ 32 مليون طن بالقناة الجديدة خلال نوفمبر الماضى