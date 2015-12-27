مدير صحة عسير يوجّه بوضع لوحات إرشادية للمشروعات بالمرافق الصحية

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير د. محمد بن علي الهبدان بالتعميم على كافة المرافق الصحية والإدارات المختصة بعمل لوحات إرشادية في حالة حدوث أي صيانة أو عمل أو تعديل مؤقت بهذه المرافق.

وطالب خلال اجتماعه مع إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة عسير امس، بتحديد نوع العمل وتاريخ الانتهاء ومتابعة ذلك بشكل فوري بهدف وضع المراجعين والمرضى في الصورة عند تنفيذ مثل هذه المشروعات المؤقتة لتلافي حدوث الإشكاليات عند تنفيذ العمل وبما يعكس استمرار الخدمة المقدمة على الوجه المطلوب وأثناء تزامن أي عمل لتلك المنشأة.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير، مشيراً إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تخدم مصلحة المريض والمراجع للمرافق الصحية بالمنطقة، حيث تم مناقشة تجويد وتطوير العمل بالهيئة الطبية والإسراع بتطبيق برنامج الربط الالكتروني عن طريق الهيئة مع الصحة الالكترونية بالمديرية والعمل على حصر كافة الأدوات والأجهزة المطلوبة ورفعها بوقت كاف لسرعة تأمينها، بالإضافة إلى بالأخذ في الاعتبار عند تكليف مديري المراكز الصحية بالقطاعات ملاحظة المؤهلات العلمية والتخصص في مجال الإدارة.