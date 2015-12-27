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اللجنة الاجتماعية بجازان تزور مصابي حريق المستشفى

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    قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجازان بزيارة لكل من مستشفى الحياة ومستشفى العميس ومستوصف الرعاية الأولية بمخطط خمسة ومركز الشاطئ للاطمئنان على صحة المرضى المصابين في الحريق، ممثلة في رئيسة القسم النسائي عفاف غفوري، ومديرة القسم فيروز بريك، ورئيسة التمريض وجدان جعفر، وعدد من عضوات اللجنة الاجتماعية.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي باللجنة غفوري حرص اللجنة على إدخال السرور والطمأنينة على قلوب المرضى المصابين متمنية لهم دوام الصحة والعافية ومغادرة المستشفى في القريب العاجل.

وتعد هذه الزيارة ضمن المسؤولية الاجتماعية والدينية التي تقوم بها لجنة التنمية في رسم الابتسامة على شفاه المريض والتخفيف عنه والدعاء لهم بالشفاء ومساندتهم لتجاوز هذه الأزمة.

من جانبهم عبر المصابون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية والبادرة الكريمة من لجنة التنمية الاجتماعية، والتي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم.

عقب ذلك توجهن إلى زيارة منزل كل من الممرضتين أميرة إسماعيل ونجود حمد وشكرهم على موقفهم الإنساني النبيل لإنقاذ أطفال الحضانة وسرعة إخراجهم من موقع الحريق في وقت قياسي مما ساهم في سلامتهم من موت محقق.

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