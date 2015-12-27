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«المياه» تنفذ مشروعات بمحافظة القويعية ب 22 مليوناً

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    أنهت المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض تنفيذ وتشغيل 124 ألفا و500 متر طولي شبكات بمحافظة القويعية لتخدم سكان المحافظة الواقعة منازلهم في أحياء (السلام، الواحة، البساتين، الربوة، أبوسليم الشرقي، خط المستشفى، الخالدية، النباه، الضريب، أبوسليم الأوسط، أبوسليم الغربي، مزعل، المرور، المروج، الورود، الظافرية).

يأتي ذلك ضمن ثلاثة مشروعات تنفيذ واستبدال شبكات المياه بمحافظة القويعية، بإجمالي قيمة 22 مليونا و961 ألفا و171 ريالا، حيث تم تنفيذ 72 ألفا و105 مترات طولي شبكات جديدة، في حين أنه تم استبدال 52 ألفا و395 مترا طوليا من شبكات المياه القديمة، لتقليل الفاقد من المياه نتيجة التسرب والانكسارات، وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطن طبقاً للمعايير العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي المكلف محمد الحميدي، أن المديرية أنهت تنفيذ وتشغيل ألف و865 توصيلة منزلية، لتخدم ما يقارب 11 ألف نسمة من سكان ذات الأحياء السكنية، وكذلك تشغيل خزان المياه العالي سعة ألف و500 م3، وخزان المياة الأرضي سعة خمسة آلاف و500 متر3، لتخزين المياه وتغذية الخزان العالي، ليضمن وصول خدمة المياه إلى جميع المستفيدين.

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