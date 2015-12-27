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«الحج» تدرس تطوير منشآت ومرافق شركات ومؤسسات نقل الحجاج

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«الحج» تدرس تطوير منشآت ومرافق شركات ومؤسسات نقل الحجاج «الحج» تدرس تطوير منشآت ومرافق شركات ومؤسسات نقل الحجاج

    عقد وكيل وزارة الحج للتخطيط والتطوير والمكلف بوكالة الوزارة لشؤون للنقل والمشروعات والمشاعر المقدسة د. محمد بن طلال سمسم بقاعة الاجتماعات بمكتبه اجتماعا مع فريق العمل الفني المختص بوضع وإعداد الدراسة المطلوبة لتطوير منشآت ومرافق شركات ومؤسسات نقل الحجاج بما يتناسب مع حجم اسطول الحافلات وهذا الفريق يضم منسوبي النقابة العامة للسيارات وعددا من المختصين من شركات نقل الحجاج.

واطلع على مقترح لمواصفات ومعايير مواقع ومرافق شركات نقل الحجاج والذي يشتمل على مساحة الموقع العام والمرافق من مبان إدارية وسكن وورشة مركزية ومستودع لقطع الغيار.

وأوضح د. سمسم أن هذا المقترح يضع تصورا جيدا لنطاق العمل المطلوب تنفيذه.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات من ضمنها ضرورة عرض هذا المقترح على استشاري ليقوم بالدراسات المتبقية اللازمة لمنشآت شركات نقل الحجاج.

حضر الاجتماع مساعد رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي ومجموعة من المختصين في النقابة وشركات النقل ومجموعة من المستشارين بوزارة الحج.

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