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طالب بجامعة جازان يحصد المركز الثاني في جائزة سلطان بن سلمان للتصوير

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طالب بجامعة جازان يحصد المركز الثاني في جائزة سلطان بن سلمان للتصوير طالب بجامعة جازان يحصد المركز الثاني في جائزة سلطان بن سلمان للتصوير

    حصل الطالب خالد عبده زاروق الطالب في كلية التربية بتخصص تربية خاصة في جامعة جازان على المركز الثاني لجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير لمشاركته بعمل فني فوتوغرافي في محور الإنسان والحياة. وكرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الطالب زاروق على هامش ملتقى ألوان والذي أُقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. الجدير بالذكر أن جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير تعد من أهم الجوائز التي تقدم للمصورين في المملكة والخليج، وذلك لقيمتها في تقدير وإبراز الجهود التي يبذلها أبناء المملكة وتكريم الموهبة والإبداع في مجال التصوير، والإنتاج، والكتب والمؤلفات.

وتأتي الجائزة انطلاقاً من دور التصوير في نقل صورة صحيحة عن مقومات المملكة السياحية وتراثها وثقافتها، وأهمية تنمية المواهب وتشجيعها لخدمة الوطن، خصوصاً مع الإقبال الكبير على التصوير وإنتاج الأفلام القصيرة كمهنة أو هواية.

وعبر د. محمد أبو راسين عميد كلية التربية بجامعة جازان عن سعادته بحصول زاروق على هذه الجائزة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الطلاب الموهوبين والفنانين التي تسعى الكلية والجامعة إلى تنمية مهاراتهم وتشجيعهم من خلال إقامة الأنشطة الطلابية والحرص على مشاركتهم في المحافل الوطنية والعالمية، ويعد زاروق أحد هذه النماذج المشرفة.

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