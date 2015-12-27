9 مراكز تستقبل الترشيحات لاستشاري الشارقة اليوم

تفتتح 9 مراكز أبوابها صباح اليوم لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري في الشارقة، وتستمر عملية التسجيل لمدة 3 أيام.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن انتهاء الاستعدادات كافة لاستقبال المرشحين لتقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس، وتسهيل الإجراءات كافة لهم، كما سخرت اللجنة الإمكانات كلها لتقديم أفضل الخدمات خلال تسجيل أسماء المرشحين.

وذكر أحمد سعيد الجروان رئيس لجنة إدارة الانتخابات باللجنة العليا أن المراكز التسعة التي حددتها اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وهي: بلدية مدينة الشارقة، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية مدينة خورفكان، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة المدام.

وأشار الجروان إلى أنه تم تدريب الموظفين التنفيذيين المشرفين على عملية التسجيل، بالإضافة إلى تدريب الموظفين في المالية، كما تم تجهيز المراكز كافة بالأدوات والمكاتب والأجهزة وبرامج التسجيل، حتى تتم العملية بسهولة ويسر.

استيفاء الشروط

وأوضح أحمد سعيد الجروان انه يجب التأكد من استيفاء طالب الترشح شروط الترشح التي أعلنتها اللجنة العليا، والتأكد من أن الوثائق المطلوبة صحيحة ومتوفرة لدى طالب الترشح قبل توجهه إلى المحصل المالي لدفع الرسوم، وهي 1000 درهم غير قابلة للرد، مشيراً إلى انه يجوز للمرشح توكيل شخص آخر للقيام بتقديم طلب الترشح بناء على وكالة خاصة مصدقة من كاتب العدل، ولا يشترك أن يكون الشخص الموكل لتقديم طلب الترشح من ضمن الهيئة الانتخابية.

ضوابط مهمة

ولفت الجروان إلى بعض الضوابط المهمة التي يجب الانتباه إليها من قبل المرشح، حيث يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية بتاريخ 12 يناير 2016، وحتى يوم الانتخاب بتاريخ 31 يناير 2016، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات مع خصم أيام توقفه من اجازاته المقررة أو تحتسب له اجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كافٍ.