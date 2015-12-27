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وزير خارجية اليمن السابق: اهتمام الإمارات بالتراث مبهر

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وزير خارجية اليمن السابق: اهتمام الإمارات بالتراث مبهر وزير خارجية اليمن السابق: اهتمام الإمارات بالتراث مبهر

أشاد الدكتور رياض ياسين وزير خارجية اليمن السابق بدور قيادة دولة الإمارات في تقديم الدعم الإيجابي والذي يصل الإنسان في كافة المجالات وبالتقدم الحضاري والاجتماعي الذي يعيشه شعب دولة الإمارات، مؤكداً أن اهتمام دولة الإمارات بالتراث شيء مبهر.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رياض ياسين لفعاليات مهرجان الظفرة أمس.

وقال الدكتور ياسين إن انطباعه رائع جداً عن فعاليات مهرجان الظفرة وإن ما شاهده شيء تاريخي لم ولن ينساه وإنه مبهر بمدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للتراث كنموذج حقيقي لتنمية الإنسان، مؤكداً أن ذلك هو أهم شيء يجعل الإنسان مرتبطاً بتراثه وبوطنيته وهويته وأن الاستمرارية فيه تسهم في التغلب على الصعوبات وعلى التحديات القادمة التي تواجهه ثقافتنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

وأضاف: «نحن في اليمن نعتبر ما تقوم به دولة الإمارات في إحياء التراث نموذجاً يحتذى به وأن هذا المهرجان يبدو بسيطاً لكنه مرتبط بالأصالة وبالواقع وإحياء حياة الأجداد»، وقال: «إن شاء الله بعد أن يعود الأمن والاستقرار في اليمن سيكون لليمن مشاركة كبيرة في المهرجان».

وثمن جهود واهتمام قيادة الدولة وأصحاب السمو الشيوخ بتنمية الإنسان، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام له أهمية قصوى، وقال: «أعتقد أن من أهم الدروس التي نتعلمها كسياسيين أنه إذا صلحت القيادة صلحت كل الأمور».

وشملت جولة الدكتور رياض ياسين السوق الشعبي المصاحب للمهرجان، وشاهد عملية التحكيم ومقاييس اختيار أجمل الإبل.

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