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نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يحضران أفراح الكعبي والكتبي

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نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يحضران أفراح الكعبي والكتبي نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يحضران أفراح الكعبي والكتبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الحفل الذي أقامه ناصر محمد الكعبي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة سعيد سلطان راشد الكتبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بميدان الاحتفالات بمنطقة الهيلي بمدينة العين الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ طحنون بن خليفة بن شخبوط آل نهيان والشيخ فلاح بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وعدد من وجهاء وأعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وحشد كبير من المدعوين من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل أهازيج وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية الإماراتية المشاركة في الحفل.

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