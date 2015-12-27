ولي عهد الفجيرة يزور مهرجان الظفرة

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس فعاليات مهرجان الظفرة المقام حالياً بمدينة زايد بالمنطقة الغربية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وتجول سمو ولي عهد الفجيرة في السوق الشعبي وشهد جانباً من فعاليات التحكيم على أشواط اليوم السابع وتضمنت لقايا شرايا ولقايا تلاد اصايل ومجاهم لأبناء القبائل.

نتائج مسابقة التمور

إلى ذلك أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان الظفرة أمس نتائج مسابقة التمور فئة الدباس، وفاز في المركز الأول صلهام حرموص المزروعي، وفي المركز الثاني غبيشه عبدالله المزروعي، بينما حلت في المركز الثالث مريم عبدالله المزروعي، وجاء في المركز الرابع سعيد سالم جابر سعيد المنصوري وإخوانه، وكانت في المركز الخامس عوشه عبدالله المزروعي.

وفي مسابقة التمور فئة الخلاص، جاء في المركز الأول عبدالله سيف سهيل المزروعي وشركاؤه، وحصلت على المركز الثاني بخيتة سهيل هلال المزروعي، بينما حل في المركز الثالث سالم صياح محمد عبيد المزروعي، ونال المركز الرابع علي زايد سعيد المزروعي، وكان صاحب المركز الخامس حمد علي سلمان محمد المزروعي.

وفي مزاينة غنم النعيم حصل على المركز الأول في شوط أجمل فحل يوسف الزعابي، وفي المركز الثاني جاء علي التميمي، وحل في المركز الثالث حميد الزعابي، وجاء في المركز الرابع مصبح المهيري، وحصل على المركز الخامس حسن جاسم الحمادي.

مراكز

وفي شوط فردي جذعه، فاز بالمركز الأول محمد بخيت المزروعي، ونال حمد بن حموده المركز الثاني، بينما حل في المركز الثالث بو فراج، وجاء في المركز الرابع أحمد بن حموده، في حين كان في المركز الخامس أحمد جاسم الحمادي.

أما في مزاينة غنم النعيم شوط خمس جذعات، فقد فاز في المركز الأول محمد بخيت المزروعي، وحصل على المركز الثاني بو فراج المنصوري، وجاء في المركز الثالث أحمد محمد المزروعي، في حين حل في المركز الرابع عبيد المزروعي، بينما جاء حرم عبيد المزروعي في المركز الخامس.

تشجيع

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير الفعاليات التراثية في المهرجان إن مزاينة الغنم تقام بهدف التشجيع على الاهتمام بالمواشي المحلية والحفاظ عليها بشكل سليم وصحي، مشيراً إلى أن أهالي إمارة أبوظبي والمنطقة الغربية يهتمون بتربية السلالات الطيبة الغنم النعيمي.

وقال المزروعي إن المسابقة مخصصة للإماراتيين، وعلى الأغنام المشاركة، أن تكون خالية من الأمراض والإعاقة، ومن سلالات النعيمي، وتربيتها داخل العزب بالدولة، وتشمل المسابقة جميع الفئات العمرية (جذعة وشاة وجذع وفحل)، لافتاً إلى أن مزاينة الغنم تمثل أحد أشكال الموروث الشعبي في منطقة الخليج العربي، ودخول هذه المسابقة يعد حدثاً جديداً في مهرجان الظفرة والدورة الحالية.