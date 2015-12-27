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القبائل العربية بالفيوم تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم الدولة والرئيس

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القبائل العربية بالفيوم تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم الدولة والرئيس القبائل العربية بالفيوم تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم الدولة والرئيس
نظمت قبائل بنى فزارة بمركز طامية بمحافظة الفيوم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار "معاً فى حب ".

وشهد فعاليات المؤتمر محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم، واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرتى طامية وسنورس، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وحشود غفيرة من أبناء قبيلة بنى فزارة ومواطنى مركز طامية، ورجال الإعلام والصحافة.

وبدأ المهرجان بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات ترحيب من بعض الحضور المشاركين فى الحفل.

وفى كلمته أعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة باللفتة الوطنية الطيبة من أبناء قبيلة بنى فزارة وقيامهم بتنظيم المؤتمر لدعم ومساندة مؤسسات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار الدعم المستمر من القبائل العربية ومؤسسات المجتمع المدنى، والنقابات الفرعية بمحافظة الفيوم للوقوف صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ودعم رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء المصرى الشامخ، لاستمرار جهودهم فى رفعة شأن الوطن واستقرار.
>، وطالب المحافظ فى كلمته بضرورة تضافر كافة الجهود المجتمعية للمشاركة فى بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام.

وأكد المحافظ أن مصر ماضية قُدماً فى تحقيق أهدافها التنموية واستعادة مكانتها فى المحافل الدولية والعربية تحت قيادة الرئيس وأن كل مواطن من مواطنى مصر الشرفاء إنما هو مشروع شهيد فى سبيل نشر الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، موضحاً أن هذه المؤتمرات تؤكد تكاتف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية، ومؤازرة ودعم جهود رجال الجيش والشرطة الأبطال الذين يقدمون كل غالٍ ونفيس من أجل أمن الوطن واستقراره، للمشاركة معاً فى بناء المجتمع وتحقيق التنمية المنشودة.

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مصر 365

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