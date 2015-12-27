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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن "النانو تكنولوجى"

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن "النانو تكنولوجى" نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن "النانو تكنولوجى"
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال لجنة التنمية والمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس وائل نصر، أمس السبت، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى ندوة عن النانو تكنولوجى واستخداماتها فى الصناعة.

وتناولت الندوة تطوير كيمياء وطبيعة المادة، وتصميم المنتجات النانونية فى مختلف المجالات، وطرق التصنيع المناسبة لها وتحويل المادة من شكلها البدائى إلى الشكل النهائى كمنتج.

وأوضحت المهندسة سمر شلبى خلال كلمتها فى المؤتمر، أن تلك الندوات تأتى من خلال حرص النقابة على إلمام المهندسين بكل ما يستجد فى مجال العمل ومواكبة التطورات التى تحدث فيه.

وأشارت المهندسة سمر شلبى إلى أهمية الثورة التكنولوجية وأهمية تقنية النانو تكنولوجى فى عمل قفزة هائلة فى فروع العلوم والهندسة وتميزها بقلة التكاليف عن أساليب الصناعة التقليدية.

وأضاف المهندس وائل نصر فى تصريحات صحفية، أن الندوة تطرقت إلى منهجيات التعليم والتدريبات المستحدثة فى استخدامات "النانو "، موضحاً أن استخدام التكنولوجيا المتناهية الصغر ستساهم بشكل كبير فى تنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة وما إلى ذلك من أثر فى تنمية المجتمعات النامية.

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مصر 365