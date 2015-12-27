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"البطالة والتعديات على الأراضى".. أهم التحديات أمام محافظ المنيا الجديد

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"البطالة والتعديات على الأراضى".. أهم التحديات أمام محافظ المنيا الجديد "البطالة والتعديات على الأراضى".. أهم التحديات أمام محافظ المنيا الجديد
يواجه محافظ المنيا الجديد اللواء طارق نصر عدداً من التحديات وعليه أن يعمل على حلها، وأهمها التعديات على الأراضى الصحراوية والزراعية، والبطالة، والمنطقة الصناعية، وسوء حالة الطرق.

ويقول محمد مختار مسئول حركة تمرد بالمنيا، أن "أبرز التحديات هى انتشار البطالة بين الشباب، وفساد المحليات، والتعديات على الأراضى الزراعية والصحراوية، وحوادث الطرق.

وأضاف مختار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الطرق بالمحافظة تشهد مرورية يومياً، ونزيف الأسفلت لا يتوقف على الطريق الزراعى "- أسوان"، حيث أصبح طريقاً يؤدى إلى الموت السريع فلا يكاد يمر يوماً واحداً بالمحافظة دون وقوع حادث يخلف وراءه موتى ومصابين.

وأشار مختار إلى أن المحافظ الجديد عليه أن يواجه ظاهرة التعديات المستمرة على الأراضى الزراعية والاستيلاء على الأراضى الصحراوية، لافتاً إلى أنه لا يجرؤ مواطن واحد مهما بلغ منصبه أن يحفر بئر مياه جوفى واحد أو يقوم باستصلاح شبر أرض دون أن يقوم بإرضاء عناصر إجرامية يقومون بالإستيلاء على الأراضى بقوة السلاح.

وأوضح مختار أن البطالة المنتشرة بين الشباب تحتاج من المحافظ الجديد، أن يضع خطة لجذب الاستثمارات بالمحافظة لتشغيل الشباب الذى يتسكع فى الشوارع ويجلس على المقاهى بالساعات، كما يجب أن يضرب المحافظ بيد من حديد على الفساد الذى استشرى بالمحليات وحالة الجمود والكسل والروتين المعتادة، وأن يقوم بإجراء حركة تنقلات غير مسبوقة فى الديوان العام.

وطالب مختار المحافظ الجديد الاهتمام بالمنطقة الصناعية بعد الإهمال الذى تعرضت له على يد المحافظين السابقين مع تغير مجلس إدارتها، والاهتمام بشوارع المدن والأحياء بتنظيفها ورصفها.

فيما أضاف محمد أبو الجود أمين حزب المؤتمر بالمنيا، أن المحافظة تعانى من انهيار الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تفويت الكثير من الفرص فى مجال الاستثمار.

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مصر 365

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