الفتاة الأيزيدية:الرئيس قال لى"سيتحرر المسلمون من داعش ونهاية الشر الخسارة"

قالت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال لها: "راح يجى يوم وهيتحرر كل المسلمين من تنظيم داعش الإرهابى، وداعش راح ينتهى، والشر دائمًا نهايته الخسارة".

وأضافت مراد، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن تنظيم داعش يأخذهن من أجل التمتع بهن واستعبادهن، مؤكدة أن أعضاء التنظيم كانوا يغتصبوهن فى المعسكرات وليس فى منازلهم، لافتة إلى أن تنظيم داعش يقولون إن الشرق الأوسط كله للتنظيم.

وأشارت الفتاة، إلى أنها تعيش فى ألمانيا الآن، مضيفة أنه شقيقتها الأكبر تم اغتصابها من التنظيم فى سوريا، وتابعت "لن أسكت على ما صار بى وبها وبكل فتيات الأيزيديات، لافتة إلى أن سبب طرقها باب مصر أنها "تعلم أن الرئيس السيسى يحارب الإرهاب والظلم".

- نادية مراد: الرئيس السيسى قدم لى الحماية وقال: "الأيزيديات كلهن بناتى"

- الفتاة الأيزيدية تتقدم بالشكر للرئيس السيسى على استقبالها فى مصر