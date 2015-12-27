الفتاة الأيزيدية المغتصبة من "داعش" للمسلمين:"اشكروا ربكم على نعمة الدولة"

وجهت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، رسالة لجميع شباب المسلمين، بمناسبة بداية عام جديد 2016 خلال أيام قليلة، باكية: "افرحوا أن عائلاتكم معكم، احنا حتى الآن لا نعرف نهاية فتياتنا وما صار بهن ولا نعرف أى شئ عنهن، ودافعوا عن دينكم، أنا كان عندنا فى الأيزيدية شباب قتلهم تنظيم داعش الإرهابى، انتو ياشباب المسلمين عليكم إيقاف هذا التنظيم الإرهابى".

وأضافت الفتاة، التى تعرضت للاغتصاب من تنظيم"داعش" الإرهابى، فى رسالتها، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"،: "اشكروا ربكم يا شباب المسلمين على نعمة الدولة، وعليكم مساعدة باقى الدول التى بحاجة لكم، وأجدد شكرى للرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتابعت، الفتاة الأيزيدية، "أقول لشباب سوريا والموصل انقذوا بناتنا وأطفالنا من هذا التنظيم الإرهابى، فمعسكراته تجند الأطفال حتى يكونوا إرهابيين، وأتمنى أن أعود لمنطقتى ووطنى".

من جانبه أهدى الإعلامى عمرو أديب، الفتاة الأيزيدية، باقة من الورود، معلناً تضامنه معها ضد تنظيم داعش الإرهابى.

الفتاة الأيزيدية تتقدم بالشكر للرئيس السيسى على استقبالها فى مصر