أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفتاة الأيزيدية المغتصبة من "داعش" للمسلمين:"اشكروا ربكم على نعمة الدولة"

Google+ Print
الفتاة الأيزيدية المغتصبة من "داعش" للمسلمين:"اشكروا ربكم على نعمة الدولة" الفتاة الأيزيدية المغتصبة من "داعش" للمسلمين:"اشكروا ربكم على نعمة الدولة"
وجهت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، رسالة لجميع شباب المسلمين، بمناسبة بداية عام جديد 2016 خلال أيام قليلة، باكية: "افرحوا أن عائلاتكم معكم، احنا حتى الآن لا نعرف نهاية فتياتنا وما صار بهن ولا نعرف أى شئ عنهن، ودافعوا عن دينكم، أنا كان عندنا فى الأيزيدية شباب قتلهم تنظيم داعش الإرهابى، انتو ياشباب المسلمين عليكم إيقاف هذا التنظيم الإرهابى".

وأضافت الفتاة، التى تعرضت للاغتصاب من تنظيم"داعش" الإرهابى، فى رسالتها، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"،: "اشكروا ربكم يا شباب المسلمين على نعمة الدولة، وعليكم مساعدة باقى الدول التى بحاجة لكم، وأجدد شكرى للرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتابعت، الفتاة الأيزيدية، "أقول لشباب سوريا والموصل انقذوا بناتنا وأطفالنا من هذا التنظيم الإرهابى، فمعسكراته تجند الأطفال حتى يكونوا إرهابيين، وأتمنى أن أعود لمنطقتى ووطنى".

من جانبه أهدى الإعلامى عمرو أديب، الفتاة الأيزيدية، باقة من الورود، معلناً تضامنه معها ضد تنظيم داعش الإرهابى.


>الفتاة الأيزيدية تتقدم بالشكر للرئيس السيسى على استقبالها فى مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا