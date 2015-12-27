أسامة كمال: اعتذرت عن تقديم"أنا مصرى" لأن مذيعى ماسبيرو يرفضون تواجدى

قال الإعلامى أسامة كمال لـ"اليوم السابع"، إنه اعتذر عن عدم المشاركة فى تقديم برنامج "أنا مصرى"، والمقرر انطلاقه من استوديو الجيب خلال أيام قليلة، لعرضه على شاشات التليفزيون المصرى، بسبب مشاهدته للعديد من شباب المذيعين بالتليفزيون المصرى، وهم يرفضون تواجده هو وباقى زملائه بهذا البرنامج.

وأشار كمال، إلى أنه قبل العرض من البداية، ليقف بجانب تليفزيون بلده، وهذا واجب على الجميع، لافتًا إلى أنه كان يرغب فى المساعدة بهذا البرنامج، ولكنه فضل الانسحاب فى هدوء، حتى لا يشعر بأنه جاء لـ"قطع عيش أحد"، بحسب ما يردده شباب مذيعى ماسبيرو، والذين يرون أنهم الأولى بالبرنامج، ففضل الابتعاد حتى يترك لهم الساحة - بحسب تعبيره، وهذا حق مشروع لهم.

يذكر أن الإعلامى أسامة كمال يقدم برنامج "القاهرة 360"، المذاع يوميًا على شاشة قناة القاهرة والناس، ويعد من أبرز البرامج التى تنافس على مائدة التوك شو.