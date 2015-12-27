بالصور..اليمنيون ينقلون المساعدات لعدن عبر طرق جبلية بسبب حصار الحوثيين

تفرض مليشيات الحوثى وصالح حصاراً خانقاً على مدينة تعز اليمنية من جميع منافذها، وتقوم بمصادرة أى مساعدات أو أى مواد أخرى غذائية أو طبية إلى جانب المشتقات النفطية من غاز للطبخ وبنزين وغيره.

وتعيش مدينة "تعز" منذ أشهر عديدة حالة من الجوع والعطش استوجبت على أبناء المدينة والقرى المجاورة العمل جاهدين على فك الحصار بكافة الإمكانات التى يمتلكونها بعيدا عن العالم الذى ظل يراقب حالات الموت اليومية فى المدينة دون حراك.

وفى ظل المعاناة الكبيرة التى يعانيها أبناء الشعب اليمنى ابتكر المواطنون طرقا جبلية فى مناطق الضباب وصبر وهى طرق تتجنب مناطق سيطرة المليشيات .

ومن تلك الطرق يقوم المواطنون يوميا بتهريب الأغذية والأدوية والأكسجين فوق ظهورهم وعلى ظهور الأنعام ليحاولوا بذلك التخفيف ولو بجزء يسير من معاناة الأهالى لتحكى مسيرة البحث عن الغذاء جزءاً يسيراً من معاناة المدينة التى تعايش الموت قصفا وقنصا وجوعا وعطشا وخنقا وبسبب انعدام الأدوية.



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