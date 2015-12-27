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الجيش الجزائرى يقضى على 145 إرهابيا خلال عام 2015

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الجيش الجزائرى يقضى على 145 إرهابيا خلال عام 2015 الجيش الجزائرى يقضى على 145 إرهابيا خلال عام 2015
قدمت وزارة الدفاع الجزائرية إحصائية أكدت خلالها، أن مختلف وحدات الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى قضت خلال عام 2015 على 145 إرهابيا وأوقفت 106 عناصر دعم ومساندة الجماعات الإرهابية.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية فى إحصائيتها، فشل فلول الإرهاب فى تشكيل أى تهديد حقيقى مقابل نجاح قوات الجيش فى القضاء على ارهابيين خطيرين مثل عثمان العاصمى القائد الجديد لـ "جند الخلافة" الموالى لـ"داعش".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن قوات الجيش الوطنى الشعبى نفذت خلال عام 2015 عدة عمليات نوعية فى إطار مكافحة الإرهاب حيث شهدت حصيلة الإرهابيين المقضى عليهم ارتفاعا مقارنة بالعام الماضى كما سجل شهر يناير أثقل محصلة.

وحسب المحصلة التى قدمتها وزارة الدفاع، فقد تم القضاء على 145 ارهابيا منهم 102 إرهابى خلال النصف الأول من العام و129 إرهابيا حتى نهاية سبتمبر لترتفع المحصلة مع بداية الأسبوع الأخير من ديسمبر إلى 145 كحصيلة السنة.

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