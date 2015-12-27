استاد القاهرة: نريد استضافة المباريات بحضور الجماهير

رحب علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة بعودة المباريات بحضور الجماهير، بعدما استوفى الملعب شروط النيابة العامة التي حددتها بعد كارثة بورسعيد.

وكان الأهلي قد طلب إقامة مبارياته في الدوري هذا الموسم على أحد ملعبي استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.

وقال درويش لقناة "TEN": "كل شروط النيابة العامة محققة في استاد القاهرة، فيما يخص نظام المراقبة بالكاميرات وبوابات الكشف عن المعادن والفواصل بين الدرجات ورفع السور بين الملعب والمدرجات".

وأوضح "نمتلك 299 كاميرا مراقبة في استاد القاهرة من الشوارع المحيطة به إلى بوابات دخول الاستاد ثم الشوارع الداخلية وبوابات الدخول للمدرجات والأنفاق والمدرجات نفسها".

وأضاف درويش "نريد عودة المباراة لاستاد القاهرة بحضور الجماهير، لأن هذا الاستاد لديه معزة خاصة عند كل مصري، ولكننا ننتظر انتهاء دراسة الجهات المعنية لعودة الجماهير".

وواصل متابعا "من المحتمل عودة المباريات إلى استاد القاهرة في نهاية شهر يناير".

وأشار درويش إلى أن الأهلي عليه مديونيات لاستاد القاهرة تصل إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه بدون التلفيات، والزمالك يدين له بخمسة ملايين جنيه.

كما يدين اتحاد الكرة لاستاد القاهرة بخمسة ملايين جنيه.