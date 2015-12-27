عامر حسين يكشف عن - ملعبي الأهلي والزمالك في الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعبي الأهلي والزمالك في مباريات الدوري المقبلة هذا الموسم.

وكان الأهلي قد أعلن رفضه اللعب على ملعب بتروسبورت، وخاض مباراته أمام حرس الحدود في الجولة التاسعة من الدوري على ملعب برج العرب.

وقال عامر حسين لقناة "TEN": "الأهلي سيلعب مع أسوان يوم الثلاثاء على برج العرب، في انتظار أن يرسل لنا النادي الأحمر خطابا رسميا بأن كل مبارياته ستكون على نفس الملعب".

وأوضح "حصل الأهلي على موافقة رسمية من الأمانة العامة للقوات المسلحة على إقامة مبارياته على ملعب برج العرب".

أما بخصوص الزمالك، أضاف عامر حسين "ملعب الزمالك سيكون بتروسبورت كما اختار، وليس لديه مشاكل معه".

وواصل متما "ستكون مباراة القمة الأولى على ملعب برج العرب بما إنها مباراة الأهلي، وفي الدور الثاني ستكون على ملعب بتروسبورت".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 9 فبراير على ملعب برج العرب بناء على تصريحات عامر حسين.