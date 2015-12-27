أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عامر حسين يكشف عن - ملعبي الأهلي والزمالك في الدوري

Google+ Print
عامر حسين يكشف عن - ملعبي الأهلي والزمالك في الدوري عامر حسين يكشف عن - ملعبي الأهلي والزمالك في الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعبي الأهلي والزمالك في مباريات الدوري المقبلة هذا الموسم.

وكان الأهلي قد أعلن رفضه اللعب على ملعب بتروسبورت، وخاض مباراته أمام حرس الحدود في الجولة التاسعة من الدوري على ملعب برج العرب.

وقال عامر حسين لقناة "TEN": "الأهلي سيلعب مع أسوان يوم الثلاثاء على برج العرب، في انتظار أن يرسل لنا النادي الأحمر خطابا رسميا بأن كل مبارياته ستكون على نفس الملعب".

وأوضح "حصل الأهلي على موافقة رسمية من الأمانة العامة للقوات المسلحة على إقامة مبارياته على ملعب برج العرب".

أما بخصوص الزمالك، أضاف عامر حسين "ملعب الزمالك سيكون بتروسبورت كما اختار، وليس لديه مشاكل معه".

وواصل متما "ستكون مباراة القمة الأولى على ملعب برج العرب بما إنها مباراة الأهلي، وفي الدور الثاني ستكون على ملعب بتروسبورت".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 9 فبراير على ملعب برج العرب بناء على تصريحات عامر حسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع