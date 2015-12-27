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استاد بتروسبورت: مساحات الملعب دولية.. ولم يتضرر أحد قبل الأهلي

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استاد بتروسبورت: مساحات الملعب دولية.. ولم يتضرر أحد قبل الأهلي استاد بتروسبورت: مساحات الملعب دولية.. ولم يتضرر أحد قبل الأهلي

أكد عاصم صالح مدير ملعب بتروسبورت أن مساحات الملعب دولية، وأبدى اندهاشه من شكوى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من أرضيته.

وكان الأهلي قد أعلن رفضه اللعب على ملعب بتروسبورت، وخاض مباراته أمام حرس الحدود في الجولة التاسعة من الدوري على ملعب برج العرب.

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واضطر الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة اليوم السبت على ملعب بتروسبورت بسبب رفض الأمن إقامتها على ملعب الدفاع الجوي الخاص بدجلة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. ( اقرأ تصريحاته )

وجدد عبد الحفيظ انتقاده لاتحاد الكرة بسبب اللعب على بتروسبورت بعد المباراة.

ورد مدير استاد بتروسبورت عبر قناة "TEN": "مساحات ملعب بتروسبورت 68 متر في 105 متر، وهو مقاس دولي".

وتابع "هناك مساحات أكبر بالطبع، ولكنني أؤكد أن المقاس دولي، وأرضية الملعب أيضا جيدة".

وواصل متما "لم يتحدث أحد بشكوى عن الملعب قبل الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وملعبنا يقام عليه مباريات كثيرة في الدوري دون أزمة".

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