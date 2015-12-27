أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حمادة صدقي يوضح لـ في الجول: حقيقة مشادته مع حسام غالي

Google+ Print
حمادة صدقي يوضح لـ في الجول: حقيقة مشادته مع حسام غالي حمادة صدقي يوضح لـ في الجول: حقيقة مشادته مع حسام غالي

أوضح حمادة صدقي مدرب وادي دجلة حقيقة نشوب مشادة كلامية بينه وبين قائد الأهلي حسام غالي.

الأهلي تعادل أمام وادي دجلة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الأهلي "السلبي" يسقط في فخ التعادل أمام دجلة

قائد دجلة: نقطة من الأهلي دفعة للأمام.. والحضري أمان لأي فريق

رئيس دجلة عن التحكيم أمام الأهلي: لا تعليق

نيدفيد: نقطة بطعم الفوز.. والزمالك لو أرادني عليه مخاطبة الأهلي

وقال حمادة صدقي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم تحدث أي مشادة بيني وبين حسام غالي من الأساس ليتحدث الإعلام عنها".

صدقي أتبع "كل ما حدث أن غالي بدأ يلوح بذراعه لدكة بدلاء وادي دجلة قرب نهاية اللقاء، وهذا بالتأكيد لم يعجبني".

وأضاف "لكن غالي عقب اللقاء مباشرة جاء واعتذر لي وقال لي انت في مكانة والدي، وأكد أنه كان غاضبا بسبب النتيجة".

صدقي أتم "غالي مثل أبنائي، وعلاقتي به قوية جدا ولم تتأثر بما حدث بكل تأكيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع