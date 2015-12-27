حمادة صدقي يوضح لـ في الجول: حقيقة مشادته مع حسام غالي

أوضح حمادة صدقي مدرب وادي دجلة حقيقة نشوب مشادة كلامية بينه وبين قائد الأهلي حسام غالي.

الأهلي تعادل أمام وادي دجلة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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وقال حمادة صدقي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم تحدث أي مشادة بيني وبين حسام غالي من الأساس ليتحدث الإعلام عنها".

صدقي أتبع "كل ما حدث أن غالي بدأ يلوح بذراعه لدكة بدلاء وادي دجلة قرب نهاية اللقاء، وهذا بالتأكيد لم يعجبني".

وأضاف "لكن غالي عقب اللقاء مباشرة جاء واعتذر لي وقال لي انت في مكانة والدي، وأكد أنه كان غاضبا بسبب النتيجة".

صدقي أتم "غالي مثل أبنائي، وعلاقتي به قوية جدا ولم تتأثر بما حدث بكل تأكيد".