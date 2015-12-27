بالصور.. روتارى النزهة ينظم قافلة طبية لأهالى منطقة جانوتى بالإسكندرية

نظم نادى روتارى إسكندرية النزهة أمس السبت، برئاسة المهندس عماد عوض الله قافلة طبية بمنطقة جانوتى بالقرب من رشيد.

وغطت القافلة ما يقرب من 1500 حالة فى تخصصات مختلفة، حيث تواجد أطباء فى كافة التخصصات؛ مثل تخصص أطفال 4 أطباء، وجراحة 3 أطباء، ورمد 2 أطباء، وأنف وأذن 3 أطباء، وعظام 3 أطباء، وباطن 3 أطباء .

وغطت القافلة صرف الأدوية والعلاج اللازم للمرضى، الذين ترددوا على القافلة بعد تبرع إحدى شركات الأدوية بها.

كما تم إلقاء ندوة للتوعية الصحية للأمهات والأطفال ألقاها الدكتور محمد يوسف، بحضور عدد كبير من الأطباء وأعضاء نادى الروتارى؛ منهم الدكتور محمد ولاء الديب والدكتور عقداوى ودكتور يسرى رستم.



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