ولادة طفلة برأسين وأربعة أذرع وقلب واحد بمستشفى شبين الكوم بالمنوفية

شهدت مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، ولادة غريبة من نوعها لطفلة برأسين وأربعة أذرع وقلب واحد ورجلين اثنين، حيث تم حجزها داخل حضانة المستشفى، تمهيداً لإنتقالها إلى مستشفى بنها التخصصصى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد متولى مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى أن الطفلة لأب يدعى "رضا .ع . ا" وحالتها مستقرة الآن، ولكنها تحتاج لرعاية طبية خاصة، مشيراً إلى أنه تم توفير حضانة بمستشفى منوف العام وإخطار مستشفى بنها التخصصى للأطفال، حيث إنها متخصصة فى مثل هذه الحالات.

وأضاف متولى أنها الحالة الثانية التى تولد بمستشفيات المحافظة، حيث شهدت مستشفى جامعة شبين الكوم حالة مثلها منذ عام على التقريب.