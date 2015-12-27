بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات أسبوع فنون الجرافيك

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، ختام فعاليات أسبوع فنون الجرافيك، الذى نظمه قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وعميد الكلية الدكتور محمد عرابى، وعميد كلية السياحة والفنادق الدكتور صالح عبد المعطى، وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

وقدمت خلال الأسبوع أعمال فنية وورش عمل وندوات عن الجرافيك، ومعرض للأعمال الفنية لطلاب وأساتذة القسم.

كما تم خلال حفل الختام تكريم طلاب الدراسات العليا والطلاب المتميزين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من المعيدين والمدرسين المشاركين فى فعاليات الأسبوع الفنى.

وشهد حفل الختام عرض فيلم تسجيلى عن الكلية، وفيلم لأبرز الأعمال وفقرات فنية لإحدى الفرق الغنائية.

فيما قال رئيس قسم الجرافيك بالكلية الدكتور وليد محمد عبدالله، إن أسبوع الفنون أقيم برعاية رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس منصور، وعميد كلية الفنون الجميلة الدكتور محمد عرابى، والرئيس الشرفى لأسبوع الجرافيك الدكتور صالح عبد المعطى، ورئيس فعاليات الأسبوع الفن الدكتور أحمد حمدى.

وقالت المنسق الإعلامى للفاعلية الدكتورة سمر عباس أن الاعمال المقدمة، والتى شاركت فى فاعليات الأسبوع الفنى حازت إعجاب الجميع، مشيرة إلى استفادة المشاركين فى فاعليات الأسبوع من خبرات عدد من الفنانين التشكيليين؛ مثل أ.د. صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلة الأسبق، والدكتورة أمل نصر الأستاذة بكلية فنون جميلة الإسكندرية، والدكتورة إيمان أسامة الأستاذة بكلية فنون جميلة الزمالك، والفنانة المقدونية miroslava ومجموعة من أساتذة الكلية.



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