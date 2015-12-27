أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات أسبوع فنون الجرافيك

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات أسبوع فنون الجرافيك بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات أسبوع فنون الجرافيك
شهد محافظ الأقصر محمد بدر، ختام فعاليات أسبوع فنون الجرافيك، الذى نظمه قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وعميد الكلية الدكتور محمد عرابى، وعميد كلية السياحة والفنادق الدكتور صالح عبد المعطى، وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

وقدمت خلال الأسبوع أعمال فنية وورش عمل وندوات عن الجرافيك، ومعرض للأعمال الفنية لطلاب وأساتذة القسم.

كما تم خلال حفل الختام تكريم طلاب الدراسات العليا والطلاب المتميزين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من المعيدين والمدرسين المشاركين فى فعاليات الأسبوع الفنى.

وشهد حفل الختام عرض فيلم تسجيلى عن الكلية، وفيلم لأبرز الأعمال وفقرات فنية لإحدى الفرق الغنائية.

فيما قال رئيس قسم الجرافيك بالكلية الدكتور وليد محمد عبدالله، إن أسبوع الفنون أقيم برعاية رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس منصور، وعميد كلية الفنون الجميلة الدكتور محمد عرابى، والرئيس الشرفى لأسبوع الجرافيك الدكتور صالح عبد المعطى، ورئيس فعاليات الأسبوع الفن الدكتور أحمد حمدى.

وقالت المنسق الإعلامى للفاعلية الدكتورة سمر عباس أن الاعمال المقدمة، والتى شاركت فى فاعليات الأسبوع الفنى حازت إعجاب الجميع، مشيرة إلى استفادة المشاركين فى فاعليات الأسبوع من خبرات عدد من الفنانين التشكيليين؛ مثل أ.د. صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلة الأسبق، والدكتورة أمل نصر الأستاذة بكلية فنون جميلة الإسكندرية، والدكتورة إيمان أسامة الأستاذة بكلية فنون جميلة الزمالك، والفنانة المقدونية miroslava ومجموعة من أساتذة الكلية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365