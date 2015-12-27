أخبار سوريا اليوم.. المعارضة تسيطر على سد كبير بنهر الفرات

ركزت أخبار سوريا اليوم على استيلاء المعارضة على سد كبير على نهر الفرات شمال سوريا، فيما تناولت أخبار سوريا اليوم إعلان المرصد السورى لحقوق الإنسان عن تجميد اتفاق برعاية الأمم المتحدة لإجلاء أكثر من ألفى مقاتل من تنظيم داعش.>وتناولت أخبار سوريا اليوم استيلاء ائتلاف المعارضة السورى المدعوم من الولايات المتحدة، الذى يضم جماعات كردية وعربية ومسيحية، على سد كبير على نهر الفرات شمال سوريا من جماعة داعش. الائتلاف، المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية، استولى على سد تشرين ، السبت، ضمن هجومه الذى يهدف إلى قطع خطوط الإمداد بين معاقل التنظيم فى شمال سوريا.

ويمد سد تشرين أغلب مناطق شمال سوريا بالكهرباء.

فيما ركزت أخبار سوريا اليوم على ما أعلنه المرصد السورى لحقوق الإنسان عن تجميد اتفاق برعاية الأمم المتحدة لإجلاء أكثر من ألفى مقاتل من تنظيم داعش الإرهابى وفصائل متشددة أخرى من مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى جنوب دمشق وذلك بسبب مقتل قائد معارض.

ونقلت أخبار سوريا اليوم عن المرصد قوله إن الاتفاق انهار بعد مقتل زهران علوش قائد تنظيم جيش الإسلام فى ضربة جوية أمس، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تمر القافلة التى تقل المقاتلين عبر أراض يسيطر عليها علوش.

وكان المرصد السورى أعلن - الخميس الماضى - عن توقعه بمغادرة مئات من عائلات عناصر تنظيم داعش، وبعض المقاتلين المصابين مناطق تسيطرعليها المعارضة فى جنوب دمشق، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.