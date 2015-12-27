أخبار فلسطين اليوم..رئيس وزراء فلسطين يكشف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

ركزت أخبار فلسطين اليوم على تصريحات رئيس وزراء فلسطين حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد بلاده ، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم تصريحات رئيس كتاب فلسطين، بأن مصر هى الحاضنة التى تفتح قلبها وذراعيها لفلسطين.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله أن الاحتلال لا يترك عاما إلا بمزيد من التصعيد والقتل والتدمير ومصادرة الأراضى والممتلكات ، مشيرا إلى أنه فى المقابل "يواصل شهداؤنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا تضحياتهم لتحقيق أهدافنا الوطنية فى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة".

ونقلت أخبار فلسطين اليوم ما قال الحمد الله إنه منذ حوالى سبعة عقود والاحتلال الإسرائيلى لا يترك عاما إلا بمزيد من التصعيد وبمزيد من القتل والتدمير والمصادرة ، وكما فى كل عام يواصل شهداؤنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا تضحياتهم.

وأكد أن "الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى يحتم علينا حماية وطننا بالوحدة والعلم والبناء وتعزيز الصمود حتى الخلاص التام من الاحتلال الإسرائيلى ومن جدرانه واستيطانه".

فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم تصريحات مراد السودانى، رئيس كتاب فلسطين، الذى أكد أن مصر هى الحاضنة التى تفتح قلبها وذراعيها لفلسطين، ولا يمكن الحديث إلا فيما يدعم ويعزز هذه العلاقة من قبل ومن بعد، ودور مصر ليس غريبًا على فلسطين، فشهداء مصر ما زال دمهم يزين صخور فلسطين، وما زال باقيًا وحاضرًا بما يعزز الفداء والبطولة والعطاء للشعب المصرى ويدل على دعم مصر قيادة وشعبًا للشعب الفلسطينى فى كل المحن واللحظات.

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