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أخبار الأردن اليوم.. مقتل عاملين مصريين فى الأردن

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أخبار الأردن اليوم.. مقتل عاملين مصريين فى الأردن أخبار الأردن اليوم.. مقتل عاملين مصريين فى الأردن
ركزت أخبار الأردن اليوم حول تصريحات مصدر أمنى بمقتل عاملين مصريين،فيما تناولت أخبار الأردن اليوم مغادرة سيرجى نيكوزوف مدير خطوط "إير فلوت" الروسية متجها إلى الأردن.
> وتناولت اخبار الاردن اليوم ما أفاد به مصدر أمنى أردنى ،السبت ، بأن عاملين مصريين توفيا دهسا وحرقا بمنطقة الضليل التابعة لمحافظة الزرقاء الواقعة على بعد 30 كم شرق العاصمة عمان.

ونقلت اخبار الاردن اليوم تصريحات المصدر الأمنى الذى أكد "أن وافدا مصريا يبلغ من العمر 37 عاما أقدم صباح السبت على حرق نفسه حيث توفى على إثرها نتيجة الإصابات البليغة التى تعرض لها جراء الحروق التى طالت جسده".

وأشار إلى أنه قد تبين أن الشاب دخل إلى الأردن قبل 4 أيام وأنه يعانى من اضطرابات نفسية ومصاب بمرض الصرع وفق تقرير الطب الشرعى فيما عُثر بحوزته على العديد من أدوية الصرع والتى يتناولها منذ زمن"..مبينا أن زملاءه أفادوا بأن وضع زميلهم الصحى كان مضطربا وغير مستقر وكان واضحا من تصرفاته وتعامله معهم منذ دخوله البلاد.

وكشفت أخبار الاردن اليوم تفاصيل ما حدث للعاملين المصريين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومى.

فيما غادر سيرجى نيكوزوف مدير خطوط "إير فلوت" الروسية متجها إلى الأردن على الطائرة المصرية المتجهة إلى عمان بعد زيارة للقاهرة التقى خلالها عدد من المسئولين المصريين.

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مصر 365