يعتبر زرع الشعر الاكثر انتشارا على نطاق واسع فهى الطريقة الاكثر فعالية لاستعادة الشعر لانها تعطيك شعر دائم ،كما انها اجراء بسيط نسبيا وانه يحقق مظهرا طبيعيا كما الشعر الاصلى ،ونتائجها تبدو طبيعية تماما واّمنة.

كيف يتم اجراء العملية ؟

اهم جزء فى اجراء العملية هو الطبيب ،لابد من اختيار طبيب خبيبر متمكن قادر على انجاز العملية

أثناء إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا، يقوم الطبيب بتحريك بصيلات الشعر صحية من مكان واحد و إعادة تحديد موقع لهم في منطقة الرأس الرقيقة أوالتى بها صلع بسبب هرمون ( DHT )

زرع الشعر في حد ذاته يمكن أن تتكون من أي مكان ما بين عدة مئات إلى بضعة آلاف من الطعوم، وهذا يتوقف على وتصنيف المرضى تساقط الشعر وكمية الشعر اللازمة لملء في مناطق الصلع. تم زرعها كل بصيلات الشعر المستخرجة من المنطقة المانحة بعناية في فروة الرأس في منطقة المستلم لمطابقة السابق بنمط نمو الشعر المرضى حيث الشعر الجديد سوف تستمر في النمو كالمعتاد. يتم وضع هذا الشعر المزروع حديثا فنيا لاستكمال النمو الطبيعي للشعرالذى يرضى المريض ويتماشى مع ملامح وجوههم ومنحهم أكثر النتائج الطبيعية المرضية .

الشعر الطبيعي للحصول على مظهر طبيعى

زرع الشعر تبدو طبيعية تماما لأنه هو الشعر الخاص بك فقط انتقل الى بقعة جديدة. ومن المهم للغاية للعثور على طبيب مؤهل وماهر حتى ينجح فى زرع بصيلات الشعر بطريقة طبيعية المظهر. أطبائنا مؤهل متخصص في أن يخلق مناطق شعر التي من المستحيل تقريبا أن نميز بين الشعر الأصلي وزرعها.

عملية زرع الشعر خطوة بخطوة

الخطوة الاولى:- يتم تحضير المريض لزراعة الشعر من خلال زرع بصيلات الشعر ،وهذا الشعر يؤخذ من مؤخرة الرأس التي تكون مقاومة للصلع ،ليتم زرعها فى المنطقة التى تعانى من الصلع

الخطوة الثانية :- قص المنطقة المانحة قبل الجراحة

حيث يتم قص الشعر فى المنطقة المانحة التى سيتم التعامل معها جراحيا.

الخطوة الثالثة :- إعداد المنطقة المانحة لعملية جراحية

يتم إعداد المنطقة المانحة بالتخدير الموضعي.

الخطوة الرابعة :- تتم إزالة الأنسجة المانحة

ثم يتم إزالة الأنسجة المانحة التي تحتوي على بصيلات الشعر المقاومة للصلع جراحيا.

الخطوة الخامسة :- خياطة المنطقة المانحة

يتم خياطة المنطقة المانحة بعد اخذ بصيلات الشعر المقاومة للصلع منها.

الخطوة السادسة :- تمشيط الشعر فوق الغرز

عند تمشيط الشعر المريض على المنطقة المانحة لجعل الغرز غير مرئية. وعادة ما يتم إزالة هذه الغرز بعد حوالي عشرة أيام من جراحة زرع الشعر.

الخطوة السابعة :- يتم قص الانسجة المانحة الى مايسمى طعوم وحدة الحويصلة

حيث يتم استخدام المجهر لعرض الانسجة المانحة وتشريحها للحصول على اقوى مجموعة منها بواسطة الفنيين الجراحين.

الخطوة الثامنة :- اعداد المنطقة المستقبلة الصلعاء

يتم تخدير المنطقة المستقبلة الصلعاء موضعيا حتى تكون مستعدة لعملية ورع الشعر. وليس هناك حاجة الى حلق او تقلييم الشعر فى هذه المنطقة.

الخطوة التاسعة :- اجراء شقوق فى مناطق الصلع

تصنع شقوق صغيرة في المناطق المستفيدة في أنماط غير النظامية التي تحاكي الطبيعة. وبعد ذلك يتم وضع وحدة طعوم الحويصلة بعناية في هذه شقوق صغيرة.

الخطوة العاشرة :- مرحلة وضع الطعوم فى الشقوق

يتم وضع طعوم وحدة الحويصلة برفق في شقوق المتلقي.

الخطوة الحادية عشر :- وضع الطعوم في كثافة متفاوتة

وعادة ما يتم وضع أصغر الطعوم واحد واثنين من الشعر في الجبهة فى مقدمة الرأس تليها وضع طعوم الشعر ثلاثة وأربعة وراءها.

الخطوة الثانية عشر :- المريض بعد عملية زرع الشعر

بعد أن أجريت له جراحة زرع الشعر، فإن المريض لديه المئات من شقوق الصغيرة مع الشعر القصير الذى يبدأ فى النمو من الطعوم الجديدة.

الخطوة الاخيرة :- الانتهاء من عملية زرع الشعر

تم الانتهاء من العملية بنجاح وتبدأ الشقوق الصغيرة فى الالتئام فى المنطقة المستقبلة وتتئم بسرعة من تلقاء نفسها فى غضون حوالى أسبوع واحد .

شبكةعيونالإخبارية

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