مفاجأة..اليوسفى يقاوم سرطانات الكبد واللوكيميا والثدى ويكافح تصلب الشرايين

اليوسفى هو فاكهة الغلابة، فعلى الرغم من مذاقه الرائع فهو يتميز بسعره الزهيد، وهو ما يجعل الجميع قادرًا على شرائه، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية لليوسفى، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.اليوسفى:يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "ج"، وهو من مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الخلايا من التلف وتقاوم السرطان، وتعزز صحة الجهاز المناعى، كما أنه يحتوى على فيتامين "أ" وفيتامين "ب" مركب.

2.وبحسب دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة روكفلر الأمريكية، يساهم مستخلص قشر اليوسفى فى مكافحة خلايا سرطان الثدى.

3.يحتوى اليوسفى على أحد مركبات الفلافونويد القوية وتعرف باسم "nobiletin"، وهى تساهم حسب دراسة حديثة فى الحد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، خاصة بين مرضى السكر.

4.يحتوى اليوسفى على مركب طبيعى رائع ينتمى إلى مجموعة الفلافون، ويعرف باسم "tangeretin"، وأثبتت الدراسات الحديثة أنه يساهم فى الحد من خطر الإصابة باللوكيميا.

5.حسب دراسة يابانية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة كيوتا اليابانية يساهم اليوسفى فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.