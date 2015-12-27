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دراسة بريطانية: التعساء وأصحاب المزاج السيئ أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 20%

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دراسة بريطانية: التعساء وأصحاب المزاج السيئ أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 20% دراسة بريطانية: التعساء وأصحاب المزاج السيئ أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 20%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من التعاسة والمزاج السيئ أكثر عرضة للإصابة بالموت المبكر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 500 ألف شخص من بريطانيا، مع الأخذ فى الاعتبار مجموعة من العوامل المرتبطة بالوفاة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والتدخين وشرب الكحوليات، والربو، والتهاب المفاصل والاكتئاب والقلق.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الأشخاص الذين يعانون من التعاسة وانخفاض المزاج كانوا أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 20%.

وأوضح الباحثون أن سوء الحالة الصحية سبب معروف للتعاسة والحزن، لكن غالبًا ما يكون نمط الحياة والمزاج السيئ والبؤس قادرًا على رفع خطر الوفاة المبكرة.

وأضافت مؤلفة الدراسة بات ليو من جامعة نيو ساوث ويلز، أن التعاسة تؤدى إلى فعل أشياء كثيرة للتعجيل بالموت مثل شرب الكحول أكثر من اللازم وشرب المخدرات والتدخين أو انخفاض ممارسة الرياضة.
>ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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