الأمير متعب بن عبد العزيز يستجيب لمناشدة مصرى بالمملكة ويأمر بعلاج ابنه

وجه الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطنى السعودى، بسرعة علاج طفل مصرى عمره أربعون يوما يعانى من أمراض بالقلب.

جاء ذلك استجابة لمناشدة أطلقها والد المولود، عبر مقطع فيديو نشر أمس، ظهر فيه المولود يبكى وسط الأجهزة الطبية؛ حيث أشار والده إلى أن عمره 40 يوما ويعانى من انسداد فى الشريان الرئوى وثقب بالقلب، وهو منذ ولادته فى مستشفى خاص بالرياض.

وأوضح والد المولود "حمزة"، فى مناشدته، أن التأمين رفض تغطية تكاليف العمليات، لافتا إلى أن علاج الطفل يتوافر فى مستشفى الحرس الوطنى والمستشفيات التخصصية بالرياض، مناشداً المسئولين بالنظر فى حالة ابنه وإنقاذ حياته ومساعدته كونه لا يملك تكاليف العلاج.

وتفاعل الأمير متعب بن عبد الله، سريعاً مع حالة الطفل ومناشدة والده، حيث وجه فى بادرة إنسانية سريعة بعلاج الطفل فى مستشفى الحرس الوطنى بالرياض.