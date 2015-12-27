وزارة الرى: تحويل إثيوبيا مجرى النيل لا يعنى تخزين المياه أمام سد النهضة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن تحويل إثيوبيا المجرى الطبيعى لنهر النيل إلى مجراه الأصلى، لا يعنى أبدا من الناحية الفنية تخزين أى كميات مياه أمام السد.

وأضاف وزير الرى، المتواجد فى العاصمة السودانية الخرطوم، فى بيان للوزارة مساء اليوم السبت، أن نهر النيل عاد إلى مجراه الأصلى، الذى كان قد سبق تحويله مؤقتا فى مايو 2013 بموقع سد النهضة الإثيوبى لتعود مياه النهر لمسارها الطبيعى مروراً من خلال الأنفاق السفلية الأربعة للسد، لاستكمال رحلة المياه الطبيعية فى النيل الأزرق.

وشدد على أنه بخصوص قيام إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق، فإن ذلك لا يعنى من الناحية الفنية تخزين أى كميات مياه أمام السد، وفقا للبيان.

- بالفيديو.. إثيوبيا تطلق الصواريخ وتنشد الأغانى الوطنية احتفالا بتحويل مجرى النيل.. المياه تمر عبر بوابات سد النهضة لأول مرة.. وحسام مغازى: لن يؤثر على المفاوضات

>

>- مصادر: تحويل إثيوبيا مجرى النيل لتصدير فشلها فى احتواء خلافاتها الداخلية

>- الأقمار الصناعية تكشف تخزين إثيوبيا لمياه النيل خلف سد النهضة منذ أيام