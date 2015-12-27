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الفتاة الأيزيدية تتقدم بالشكر للرئيس السيسى على استقبالها فى مصر

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الفتاة الأيزيدية تتقدم بالشكر للرئيس السيسى على استقبالها فى مصر الفتاة الأيزيدية تتقدم بالشكر للرئيس السيسى على استقبالها فى مصر
قدمت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجميع المصريين، لاستقبالها بمصر ، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل استقبالها، وأنها لم تلق أى دعوة من دول أخرى.

وأضافت "مراد" خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الشعب المصرى مهتم بالقضية الأيزيدية، مؤكدة أن ما قام به تنظيم داعش الإرهابى وما فعله بالأيزيديين عمل إجرامى يرتكب باسم الدين الإسلامى، مشددة على أن أعمالهم الإجرامية لا تمثل الدين الإسلامى ، لافتة إلى أن زيارتها لمصر تعد الأولى .


>ا- لفتاة الأيزيدية تكشف تفاصيل لقائها بالرئيس.. نادية مراد:السيسى من أعظم رؤساء العالم..جئت لمصر لأنها بلد التسامح..أكثر من نصف مليون شخص من مجتمعى مشرد.. 6"وحوش" من داعش اغتصبونى مجتمعين حتى فقدت الوعى
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- أديب:لقاء السيسى بالفتاة الأيزيدية أبوى ويؤكد أن مصر تقود الأمة الإسلامية
>- الفتاة الأيزيدية:"داعش"يغتصبون السيدات بعد الصلاة..وقتلوا 700 شاب فى ساعتين

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مصر 365

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