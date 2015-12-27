الفتاة الأيزيدية تتقدم بالشكر للرئيس السيسى على استقبالها فى مصر

قدمت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجميع المصريين، لاستقبالها بمصر ، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل استقبالها، وأنها لم تلق أى دعوة من دول أخرى.

وأضافت "مراد" خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الشعب المصرى مهتم بالقضية الأيزيدية، مؤكدة أن ما قام به تنظيم داعش الإرهابى وما فعله بالأيزيديين عمل إجرامى يرتكب باسم الدين الإسلامى، مشددة على أن أعمالهم الإجرامية لا تمثل الدين الإسلامى ، لافتة إلى أن زيارتها لمصر تعد الأولى .

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