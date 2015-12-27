نادية مراد: الرئيس السيسى قدم لى الحماية وقال: "الأيزيديات كلهن بناتى"

قالت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد لها أن أفعال تنظيم داعش الإرهابى ليست من الإسلام، وأن الدين الإسلامى لا يقبل أفعالهم أبدا، مضيفة: "السيسى قدم لى الحماية وكل الأيزيديات وقال لى كلهن مثل بناتى".

وطالبت مراد خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، من الرئيس السيسى باتحاد العالم الإسلامى من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابى، مضيفة: لو مكنش الإسلام هو اللى يخلص عليهم، وعمر ما أى حد غير الإسلام هينهى تنظيم داعش".



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