- دراسة: 2 مليون فدان بمصر مهددة بالبوار حال ملء خزان سد النهضة الإثيوبى

قال الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن 2 مليون فدان بمصر مهددة بالبوار، حال ملء خزان النهضة الإثيوبى.

وأضاف الدكتور علاء النهرى، أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت منذ عامين فى إجراء دراسة حول مخاطر سد النهضة على مصر تحت عنوان : "الآثار السلبية لسد النهضة على مصر"، وأوشكت على الانتهاء منها ، مؤكدا أن الدراسة أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية.

وأوضح لـ"اليوم السابع "، أن النتائج الاولية للدراسة تؤكد أنه لو تم تخزين المياه خلال العامين الأوليين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين .

وتابع :"لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، وبالتالى يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة".

يذكر أن أثيوبيا أعلنت السبت ، عن تحويل مجرى النيل وإعادته إلى مساره الطبيعى مرة أخرى، بحيث يمر بجسم سد النهضة تمهيداً لبدء تخزين مياه المرحلة الأولى وإنتاج الكهرباء .

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