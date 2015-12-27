حصاد المحافظات.. ضبط عامل يؤجر مسجداً بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيهاً.. إصابة فلاح إثر انفجار عبوة ناسفة بجرار زراعى بالشيخ زويد فى شمال سيناء.. وانتشال جثة من عقار كرموز المنهار بالإسكندرية

ضبط عامل يؤجر مسجداً بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيهاً

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شهدت عدد من المحافظات، السبت، أحداثاً ساخنة ومهمة، أبرزها أنه تم إبطال مفعول عبوة ناسفة بالعريش، وأطلق أمين شرطة النار على نفسه اعتراضًا على نقله لـ"سفاجا" ، وتم ضبط تنظيمًا إخوانيًا بدمياط يستعد لاستهداف الكنائس والمنشآت الحيوية، وتقرر السجن المشدد 5 سنوات لـ28 إخوانياً بتهمة حرق محولات الكهرباء بفاقوس فى الشرقية.>استغل عامل بمسجد فى مدينة دمنهور مصلى السيدات، فى كسب المال الحرام، عن طريق تسهيل استخدامه للباحثين عن المتعة الحرام (فى غير أوقات الصلاة)، مقابل 50 جنيها لكل زوج من الزبائن.>فى البداية وردت معلومات للعقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب بالبحيرة، تفيد باستغلال "صبرى . م . ع" - 39 سنة - عامل بمسجد بمدينة دمنهور بالقرب من المستشفى العام، مصلى السيدات بالمسجد، فى استقطاب الساقطات لممارسة الدعارة مقابل حصوله على عمولة قدرها 50 جنيها.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب بالبحيرة، لسرعة ضبط المتهمين متلبسين بإثمهم المبين. تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وعقب استئذان النيابة العامة تمكن رجال مباحث الآداب من ضبط "أمل . إ . ع" - 46 سنة - ربة منزل، و"سلامة . ر . ح" - 40 سنة - مقيمان بأحد قرى مركز دمنهور متلبسين عراة حال ممارستهما الرذيلة داخل المسجد، كما تم ضبط المتهم الأول "صبرى" وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

إصابة فلاح إثر انفجار عبوة ناسفة بجرار زراعى فى الشيخ زويد

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إبطال مفعول عبوة ناسفة بالعريش

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انتشال جثة من عقار كرموز المنهار

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أمين شرطة يطلق النار على نفسه اعتراضًا على نقله لـ"سفاجا"

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ضبط تنظيمًا إخوانيًا يستعد لاستهداف الكنائس

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> أعلنت مصادر طبية بشمال سيناء استقبال مستشفى العريش العام مزارع مصاب إثر انفجارعبوة ناسفة فى جرار زراعى كان يقوده وسط الشيخ زويد. وأوضحت المصادر، بأنه اثناء حرث المزارع أرضه، إنفجرت عبوة ناسفة، ما أدى لإصابته وتضرر الجرار.> تمكنت قوات أمن شمال سيناء، مساء السبت، من إبطال مفعول عبوة ناسفة، زرعها مجهولون على جانب كوبرى بالعريش. وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة إنه تم العثور على العبوة التى وضعت على جانب كوبرى ضاحية السلام، وتفكيكها دون أضرار وخسائر.>تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من استخراج جثة أحد ضحايا عقار كرموز المنهار، وتم إنقاذ 3 أخرين من تحت الأنقاض، حيث تم نقلهم إلى المستشفى فى حالة خطيرة . تلقى اللواء نادر الجنيدى مدير أمن الإسكندرية، بلاغاَ بانهيار العقار الكائن بشارع العمرى منطقة كرموز غرب الإسكندرية، وانتقلت إدارة الحماية المدنية لموقع الحادث وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق مشغول بالسكان، وكان صادر له عدة قرارات إزالة.>أطلق أمين شرطة بقسم الجوازات بمديرية أمن جنوب سيناء، السبت، النار على نفسه من سلاحه الخاص اعتراضا على قرار نقله. كان اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغا من رئيس قسم شرطة طور سيناء يفيد قيام أمين شرطة " أ. م" بقسم جوازات مديرية الأمن بإطلاق النار على كتفه الأيسر متعمدًا" لاعتراضه على قرار نقله إلى مدينة سفاجا ضمن حركة التنقلات التى تشهدها الوزارة بصفة مستمرة.>وتم نقل أمين الشرطة إلى مستشفى الطور العام وحالته مستقرة.> أحبط رجال مباحث دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، السبت، مخططا لعناصر من جماعة الإخوان الإرهاربية يستهدف الكنائس، والمنشآت الحيوية، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، أثناء الاحتفالات بأعياد الكريسماس و25 يناير القادم.

وأسفرت التحريات السرية لمجموعة العمل المشكلة من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطنى والأمن العام إلى قيام قيادات التنظيم بإحياء الجهاز السرى تحت مسمى "لجان العمليات النوعية التقنية" وصدور تكليفات من قيادات التنظيم لتلك اللجان بتنفيذ العمليات النوعية الإرهابية بنطاق دائرة المحافظة ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والممتلكات العامة والخاصة وقيامهم بعقد عدة لقاءات مع عناصر تلك اللجان لوضع آليات التحرك التى تعتمد على ما يسمى خطة الإرباك، وذلك فى ضوء المعلومات الواردة بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بتصعيد نشاطها خلال الفترة القادمة تزامنًا مع احتفالات الإخوة المسيحيين بأعيادهم وذكرى أحداث ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عمر محمد عبد الغنى حمودة، 22 عاما، طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، ومقيم بناحية أبو جريدة دائرة مركز شرطة فارسكور، وضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين " وزجاجة تحتوى على كمية من البارود وبعض المسامير.

كما تم ضبط وائل محمد نجيب عبد اللطيف الأشقر، 36 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بناحية الروضة دائرة مركز شرطة فارسكور.. وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 وعدد " 1 " طلقة من ذات العيار، ومحمد أحمد محمد العزبى، 43 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل كهربائى مواتير، ومقيم بناحية العبيدية دائرة مركز شرطة فارسكور.. وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش تركى وعدد " 5 " طلقات عيار 12مم .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وبصحة التحريات الواردة، وأكدوا فى أقوالهم أنهم اتفقوا مع آخرين من خلال اجتماعاتهم على تنفيذ عمليات تستهدف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة والهامة والحيوية بنطاق المحافظة، ومنها استهداف كنيسة العذراء بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأبراج الكهرباء بدائرة مركزى الزرقا وفارسكور.

وتم اعتراض خط سير سيارة الترحيلات التابعة لمديرية أمن دمياط أثناء قيامهم بترحيل العناصر الإخوانية "النسائية" المضبوطة على ذمة القضية رقم 4337 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2015م، وتهريبهن، وذلك بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وهـــما حازم فوزى فرج صيوح، 48 عاما، مدرس ومقيم بناحية ميت الخولى دائرة مركز الزرقا، وحسن على حسن محمد البسيونى، 30 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم بالشعراء دائرة مركز دمياط، وجارى العمل على ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية.

المشدد 5 سنوات لـ28 إخوانيا بتهمة حرق محولات كهرباء

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"جنايات طنطا" تقضى بالمؤبد على نقيب وأمين شرطة

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> قضت دائرة الإرهاب الشرقية المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواع أمنية، السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لعدد 28 إخوانيا، فى القضية رقم "5612" لسنة 2015، وذلك لحرقهم محولات الكهرباء، والتحريض على العنف بمدينة فاقوس. وصدر القرار برئاسة المستشار نسيم فرج رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب وسكرتارية أحمد رزق. وفى سياق متصل تشهد محكمة بلبيس، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية.> قضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد صبرى بسجن النقيب أحمد الكفراوى، معاون مباحث اسم أول طنطا، وأمين الشرطة أحمد صالح من قوة المباحث، بالمؤبد غيابيا، وحبسهما سنة أخرى مع الشغل فى واقعة تعذيب مواطنين، هما: إسماعيل عبد الحميد وياسر الملاح، داخل سجن قسم أول طنطا، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.

ووجهت لهما هيئة المحكمة تهم ضرب أدى إلى الوفاة وحكم عليهما بالمؤبد، وتهمة استعمال قسوة وتعذيب وحكم عليهما فيها سنة مع الشغل، بإجمالى 26 سنة لكل منهما. وعلمت اليوم السابع أن الضابط وأمين الشرطة حضرا إلى المحكمة ورفضا حضور الجلسة وأصدرت هيئة المحكمة قرارها.