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قائد دجلة: نقطة من الأهلي دفعة للأمام.. والحضري أمان لأي فريق

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قائد دجلة: نقطة من الأهلي دفعة للأمام.. والحضري أمان لأي فريق قائد دجلة: نقطة من الأهلي دفعة للأمام.. والحضري أمان لأي فريق

يرى مصطفى طلعت قائد فريق وادي دجلة أن الحصول على نقطة من الأهلي سيشكل دفعة للأمام لفريقه مؤكدا أنها جاءت في توقيت صعب للفريق.

يحتل وادي دجلة المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

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وقال طلعت بعد المباراة لقاة TEN "الحصول على نقطة من الأهلي سيشكل دفعة للأمام لنا بالتأكيد خاصة أنها جاءت بعد هزائم ونحن لم نعتاد على هذا الأمر".

وأضاف "أتمنى في المباريات المقبلة أن نحصل على أكبر عدد من النقاط".

وأردف "الحضري يشكل للفريق صمام أمان و50% من قوة الفريق دائما تأتي من الحارس، هو حارس مجتهد دائما".

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