نظّفي حوض الجلي في 4 خطوات

يتطلّب حوض الجلي تنظيفاً مستمراً؛ نظراً لتراكم الأوساخ في داخله يومياً. في ما يأتي، طريقة سهلة لتعقيم حوض الجلي مقترحة من قسم "التدبير المنزلي" في "سيدتي. نت":

* أنت بحاجة إلى:

- نصف كوب من "البايكينغ صودا".

- اسفنجة.

- مكعبين من الثلج.

- قليل من الملح.

الطريقة:

1. بللي السطح بالماء.

2. رشي "البايكينغ صودا" على السطح، من ثم افركيه بواسطة الاسفنجة.

3. ضعي مكعبين من الثلج في فتحة الحوض (المصرف)، من ثم رشي القليل من الملح عليهما.

4. وأخيراً، اشطفي الحوض بالكامل بالماء البارد.