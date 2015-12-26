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31 قتيلًا فى اشتباكات بين المقاومة اليمنية ومليشيات الحوثى بمحافة تعز

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31 قتيلًا فى اشتباكات بين المقاومة اليمنية ومليشيات الحوثى بمحافة تعز 31 قتيلًا فى اشتباكات بين المقاومة اليمنية ومليشيات الحوثى بمحافة تعز

>أسفر القتال الليلة الماضية بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة فى محافظة تعز الواقعة جنوب غربى اليمن عن مقتل واحد وثلاثين شخصا، بينهم ثمانية مدنيين، حسبما قال مسئولون يمنيون.

كما قال المسئولون اليوم السبت، إن الحوثيين يعرقلون وصول مساعدات إنسانية إلى عاصمة المحافظة مدينة تعز التى تسيطر عليها .

تحدث المسئولون المحايدون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين الحديث إلى مراسلين. ويقف المسئولون بشكل محايد فى الصراع الذى مزق اليمن.

يحاصر الحوثيون تعز منذ أشهر، وقد منعوا تسليم مساعدات ضرورية للمدينة التى مزقتها الحرب لعدة أشهر.

يدور الصراع اليمنى بين الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف الذى تقوده وتدعمه الولايات المتحدة من جانب والحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق على عبد الله صالح من جانب آخر.

وقال مسؤولون حوثيون فى محافظة مأرب وسط البلاد اليوم أيضا إنهم أطلقوا صاروخا على القصر الرئاسى هناك والذى يتم استخدامه كمعسكر لقوات مكافحة التمرد. وزعموا أن القذيفة قتلت عددا من كبار المسؤولين فى التحالف هناك.

وقال سكان فى المنطقة إنهم سمعوا دوى انفجار قادم من جهة القصر، وأن نارا اندلعت فى المبنى. وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام.
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مصر 365

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