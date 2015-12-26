الإمارات تفوق اليابان وأسبانيا وإيطاليا فى الإنفاق على الألعاب

ارتفعت نسبة الإنفاق فى الإمارات على الألعاب ولعب الأطفال ليبلغ متوسط إنفاق الفرد فى الإمارات على الألعاب 80 دولارا، أكثر من اليابان وأسبانيا وإيطاليا، ولذلك أصبحت الإمارات سوقا رئيسيا لمصنعى الألعاب الدوليين الحريصين على توسيع حضورهم فى الدولة والدخول أكثر إلى أسواق الخليج المجاورة.

وكشف التقرير الصادر عن شركة "يورومونيتور انترناشيونال" للأبحاث التحليلية أن قيمة التجزئة للألعاب واللعب فى الإمارات بلغت 686 مليون دولار فى 2014، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 11 % فى 2015 لتصل إلى 762 مليون دولار.

وبحلول 2019 فإن قيمة التجزئة، التى تتضمن ألعاب الأطفال التقليدية إضافة إلى ألعاب الفيديو، سوف تبلغ 1.06 مليار دولار مسجلةً معدل نمو سنوى مركب نسبته 9 %.

ويشير تقرير أغسطس 2015 إلى أن ارتفاع معدل المواليد وزيادة أعداد العاملين من الشباب فى الإمارات له تأثيره الإيجابى على السوق، فيما زاد تدفق مساحات التجزئة من شبكة مراكز التسوق الكبرى بالدولة فضلا عن نمو الطلب بالمراكز المجتمعية.

وتعد شركة Wild Planet لتصنيع اللعب المخملية من العلامات التى تقدم أحدث تشكيلاتها من لعب وألعاب الأطفال من خلال الدورة القادمة من معرض بلاى ورلد وبايبر ورلد الشرق الأوسط 2016 التجارى فى دبى.

وستكون الشركة البرتغالية واحدة من العديد من المصنعين العالميين المشاركين فى حدث الأيام الثلاث المقرر إقامته فى الفترة من 1 – 3 مارس فى مركز دبى الدولى للمؤتمرات والمعارض.