بالفيديو.. محافظ بنى سويف الجديد: المشروعات المتوقفة بالمحافظة الأولى على أجندتى

أكد شريف حبيب، محافظ بنى سويف الجديد، أن تم إبلاغه بشكل نهائى تولى المنصب يوم الخميس الماضى، مشيرا لتواجد عدة مقابلات سابقة مع أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وشريف إسماعيل رئيس الوزراء قبل توليه المنصب الجديد.

أوضح شريف حبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد شردى، والمذاع على فضائية "المحور"، أنه سيعقد غداً الأحد، لقاء مع المستشار محمد سليم المحافظ السابق، لدارسة قضايا المحافظة للاستفادة من تجربته السابقة وتقديم الشكر له على المجهود المبذول خلال فترة تواجده فى المنصب.

وأشار وزير بنى سويف الجديد، أنه سيقوم بزيارة كل المدن والقرى ببنى سويف لمتابعة شكل الأداء بها، مؤكداً أن المحافظة تعانى من انخفاض فرص العمل بها وتعانى من نسبة بطالة كبيرة، وستكون بعض المشروعات المتوقفة داخل المحافظة هى الأولى على أجندة عمله ببنى سويف، بجانب مشاكل ملفات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحى وغيرها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: يجرى العديد من الاتصالات مع مسئولين يابانيين لتطبيق مشروع الاستفادة من مياه الصرف وتحويلها إلى مياه تصلح للزراعة وشئون أخرى.