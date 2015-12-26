القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق: وقفى عن العمل طعنة نفسية أقوى من الرصاص

أكدت مصادر مطلعة بجامعة الزقازيق أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرر وقف تكليف الدكتور عبد الحكيم نور الدين، وتكليف الدكتور خالد عبد البارى بمنصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بالقيام بأعمال رئيس الجامعة.

من جانبه قال نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق أنا لم أغادر الجامعة منذ تعرضى للحادث الإرهابى أمام منزلى.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأطباء المعالجين أوصوا بعودتى لمنزلى يوم السبت 19 من ديسمبر الجارى، ورفضت نظرا لقرب امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة، وانتقلت من المستشفى إلى استراحة الجامعة بقلب الجامعة لمباشرة أعمالى ومتابعة سير الامتحانات والتواصل مع وزير التعليم العالى، والبحث العلمى من خلال تقرير أداء يومى يعكس انضباط العملية التعليمية واستقرارها.

وقال "إذا بى أفاجأ بهذا القرار الذى يمثل طعنة نفسية أكثر تدميرا من رصاصات الغدر التى تعرضت لها".

وأوضح نور الدين أنه صادر له قرار قائم بعمل رئيس الجامعة من وزير التعليم العالى السابق تطبيقا لقاعدة "الحل القانونى التى فحواها أن أقدم النواب يؤول له مهام القائم بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس للجامعة".