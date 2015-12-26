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محافظ أسوان الجديد: السياحة على رأس أولوياتي

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محافظ أسوان الجديد: السياحة على رأس أولوياتي محافظ أسوان الجديد: السياحة على رأس أولوياتي

قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان الجديد، إنه سيهتم بجميع الملفات التي تخص المحافظة وستكون السياحة وكيفية تنشيطها على رأس أولوياته، فضلًا عن الاهتمام بقطاع الصحة والتعليم والأمن وتأمين المحافظة وخاصة المناطق الأثرية، والإهتمام بالبنية التحتية وخاصة الصرف الصحى.

وأضاف أن ذلك بجانب الاهتمام بالانتهاء من المشروعات التي لم تستكمل مثل الوحدات السكنية، وسيتم ذلك من خلال التعاون مع التنفيذيين والأمن، والتواصل المستمر مع أهالي المحافظة.

و أشار إلى أنه سيصل إلى أسوان غداً الأحد، ومن المقرر أن يناقش جميع شئون المحافظة مع اللواء مصطفى يسري، المحافظ السابق.

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