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فيديو| «الكحكي» يُفاجئ محمود سعد «بتورتة» على الهواء

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فيديو| «الكحكي» يُفاجئ محمود سعد «بتورتة» على الهواء فيديو| «الكحكي» يُفاجئ محمود سعد «بتورتة» على الهواء

الكحكي يُفاجئ محمود سعد بتورتة على الهواء

كتبت- إنجي لطفي

فاجئ الإعلامي عمرو الكحكي، الإعلامي محمود سعد علي الهواء بدخوله الاستديو يحمل تورتة مطبوع عليها صورة سعد بمناسبة أخر حلقة لمحمود سعد في تقديم برنامجه.

ودخل الاستديو كلاً من محمد الدسوقي رشدي وأحمد فايق وفريق عمل البرنامج.

وقال سعد: أنا كاتب تعهدين الأول لعلاء الكحكي :”له فضل كبير..ومش هتحرك من النهار الإ باتفاق”، أما التعهد الثاني فهو مع الجمهور زي الست أنغام “أنت مش لو بتصدق كلام..أنا ممكن اكتبلك تعهد إني أعيش لوحدي باقي عمري بس أعيشه باحترام..الإنسان أن مكنش يحترم نفسه ويحترم الجمهور يبقي عنده مشكلة كبيرة..فالموقف كان كده..ومتسالوش علي التفاصيل.

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