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بالفيديو.. أحمد زكى بدر: "محافظ الشرقية أهان نفسه"

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بالفيديو.. أحمد زكى بدر: "محافظ الشرقية أهان نفسه" بالفيديو.. أحمد زكى بدر: "محافظ الشرقية أهان نفسه"
قال الدكتور أحمد زكى بدر إن رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق، أهان نفسه بسبب "أخبار إقالته من منصبه".

وأوضح "بدر" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، السبت: "أرفض إهانة المحافظين، وأن يعرفوا أخبار عزلهم من وسائل الإعلام، وقلت لرئيس الوزراء لازم نحترم منصبهم وآدميتهم ونتصل بيهم ونعرفهم، وعملت كدة لما عرفت إن حركة المحافظين ستُعلن خلال أيام".

وأضاف: "كلمت محافظ الشرقية ولم يصدر منى أى كلمة خارجة وعنيفة ولا جبت سيرة بيتك ولا قولتله أى شىء، وما تردد على التواصل الاجتماعى أهان الشخص اللى عمل كدة، وده تصرف فردى وللأسف لزقت الإهانة فى الشخص لما يتقال تغيير وزارى يشمل 10 محافظين والشخص الـ11 بيتقال عنه تمت إقالته".

وأوضح: "المحافظ يعلم تماما أن الوزير لا يستطيع إقالته ولا رئيس الوزراء أيضا، ولكن القرار يأتى من رئيس الجمهورية".

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مصر 365

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