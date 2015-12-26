أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفتاة الأيزيدية: أعضاء "داعش" تزوجوا 400 فتاة لمدة 3 أيام ثم تركوهن

Google+ Print
الفتاة الأيزيدية: أعضاء "داعش" تزوجوا 400 فتاة لمدة 3 أيام ثم تركوهن الفتاة الأيزيدية: أعضاء "داعش" تزوجوا 400 فتاة لمدة 3 أيام ثم تركوهن
قالت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، إن تنظيم داعش الإرهابى قتل ألف شخص أيزيدى وشوهوا صورة الإسلام، مضيفة أنه لا توجد دول عربية ترى أن التنظيم لا يمثل الدين الإسلامى فى شىء، لافتة إلى أن أعضاء التنظيم فى الموصل قاموا بالزواج من 400 فتاة أيزيدية 3 أيام ثم تركوهن.

وأضافت مراد خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن تنظيم داعش يزعم أنه يجاهد باسم الدين الإسلامى، مؤكدة أنها ظلت فى قبضة تنظيم داعش الإرهابى 3 أشهر.

- الفتاة الأيزيدية تكشف تفاصيل لقائها بالرئيس.. نادية مراد:السيسى من أعظم رؤساء العالم..جئت لمصر لأنها بلد التسامح..أكثر من نصف مليون شخص من مجتمعى مشرد.. 6"وحوش" من داعش اغتصبونى مجتمعين حتى فقدت الوعى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365