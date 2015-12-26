الفتاة الأيزيدية: أعضاء "داعش" تزوجوا 400 فتاة لمدة 3 أيام ثم تركوهن

قالت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، إن تنظيم داعش الإرهابى قتل ألف شخص أيزيدى وشوهوا صورة الإسلام، مضيفة أنه لا توجد دول عربية ترى أن التنظيم لا يمثل الدين الإسلامى فى شىء، لافتة إلى أن أعضاء التنظيم فى الموصل قاموا بالزواج من 400 فتاة أيزيدية 3 أيام ثم تركوهن.

وأضافت مراد خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن تنظيم داعش يزعم أنه يجاهد باسم الدين الإسلامى، مؤكدة أنها ظلت فى قبضة تنظيم داعش الإرهابى 3 أشهر.

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